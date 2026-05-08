広島が生んだ人気ロックバンドのポルノグラフィティが８日から２日間、広島市中区の広島文化学園ＨＢＧホールで凱旋（がいせん）ライブを開催する。全国ツアー「２０ｔｈライヴサーキット“水”」の一環として行われる公演。地元との結びつきが深いボーカルの岡野昭仁（５１）とギターの新藤晴一（５１）にとって、広島でのステージは特別なものとなりそうだ。ポルノグラフィティの岡野、新藤はともに広島・因島出身。因島高校