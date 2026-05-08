新潟県長岡市に本社を置くアクシアル リテイリングは7日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。売上高は前期比4.8%増の2955億3600万円、営業利益は同1.0%増の121億8500万円となり、売上高・営業利益・経常利益のいずれも連結会計年度として過去最高を達成しました。 経常利益は前期比0.7%増の127億9900万円と過去最高を更新した一方、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比2.3%減の88