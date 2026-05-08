「４完封の秘密」とは−。阪神・高橋遥人投手（３０）は、６日の中日戦（バンテリン）で球団では６０年ぶりとなる、３試合連続完封勝利を挙げるなど、ここまで４完封。３２イニング連続無失点と無双状態だ。他球団が手も足も出ない要因は。女房役を務める伏見寅威捕手（３５）とともに自らが証言し、好調の秘けつをひもといていく。◇◇ゼロに抑えるのが当たり前のようになっている。高橋は自身初の開幕ローテをつかむ