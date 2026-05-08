JR東日本は大型連休中の列車の利用状況を発表しました。 新潟支社管内の新幹線と特急は上下線合わせて43万4000人が利用し、去年と比べ18％増加しました。 新幹線と特急で期間中、最も利用が多かったのは下りが5月2日で3万4000人、上りが5月6日で2万9000人となりました。