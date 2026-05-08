5月8日（金）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市中央区水道町（交差点違反）県道・・・熊本市南区富合町（スピード違反）国道57・・・菊池郡菊陽町津久礼（携帯電話・シートベルト）国道218・・・上益城郡山都町下馬尾（シートベルト） ＜午後＞県道・・・菊池市七城町（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差