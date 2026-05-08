ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手（３０）が、８日の阪神戦（甲子園）に先発する。猛虎打線と相まみえるのは、２３年５月１４日（同）以来、３年ぶり。同年の阪神戦は２試合に登板し１勝１敗、防御率６・７５で「３年前、同じ時期に対戦して、結構打たれて終わっているイメージ。自分のペースに持っていけたらなと思います」と話した。最重要警戒は、リーグ“三冠”の佐藤輝。「ホームランを打てるバッターがいるので、やっぱりその前