特撮ヒーロー「宇宙刑事ギャバン」でギャバン役を演じた俳優の大葉健二（おおば・けんじ、本名高橋健二＝たかはし・けんじ）さんが6日午後2時23分死去した。71歳。愛媛県出身。死因は不明。業務提携していた「ジャパンアクションエンタープライズ」が発表した。葬儀は近親者で行う。大葉さんは2018年5月に自宅で倒れ入院・療養していると所属事務所が発表していた。その後、24年3月に「現在は日々リハビリ等々に懸命に取り組ん