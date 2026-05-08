IOC＝国際オリンピック委員会は、ベラルーシの選手に対して、国際大会への参加制限の勧告を全面的に撤回すると発表しました。ロシアによるウクライナ侵攻で「国を代表する形での参加」が認められていませんでした。IOCは7日、ベラルーシの選手について「国際大会の出場に関するいかなる制限も推奨しない」として、参加条件の制限を全面的に撤回すると発表しました。ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、ロシアの同盟国、ベラルー