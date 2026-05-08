「完全３割」を維持し、佐藤輝が初の三冠王へ挑む。本塁打、打点、そして打率でセ・リーグ１位を快走中だ。とりわけ打率・３８５は２位以下を大きく引き離し、独り旅を続けている。左右投手や対戦相手など、あらゆる状況下で３割以上を保ってきた。６年目を迎え脂の乗りきった虎の大砲。安打製造機の顔も併せ持ち、チームを力強くけん引している。◇◇苦手も知らず、スランプも知らず。破壊力に加え確実性も備えた佐藤