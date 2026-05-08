ソフトバンクが先発陣のコマ不足に頭を悩ませている。６日の西武戦（ベルーナ）では、開幕からローテーションを担っていた大関が２回に８点を奪われる大乱調で今季３敗目。昨年、最高勝率のタイトルを獲得した左腕の防御率は５・７３まで悪化し、試合後には小久保監督がファーム再調整を明言した。これで開幕ローテ６人のうちスチュワート、徐若熙、大関の３人が登録抹消。昨年に比べてシーズン前から不確定な要素が多かったと