根本の迷走は消えない。エンゼルスが抱える問題はもはや一敗一勝の話ではなく、球団設計そのものに及び始めている。米有力紙「ロサンゼルス・タイムズ」は７日（日本時間同日）、エンゼルスのペリー・ミナシアンＧＭ（４６）がチームを「非常に競争力がある」と強調している一方、ファンの失望感が限界に近づいていると報じた。ドジャースの成功の陰で同じＬＡエリアに属するアナハイムに本拠地を起きながら存在感を失い、ＦＡ