霜降り明星・粗品（３３）は、冠番組「一茂粗品の超ワイドショー」（日本テレビ系）の舞台裏でも?忖度なし?だ。４月２５日から始まった同番組は、長嶋一茂と粗品が「台本無し」「忖度なし」の本音トークで話題のニュースを語り尽くすというもの。その舌鋒は時に制作スタッフに向けられることもある。制作会社関係者の話。「粗品さんはいい意味でも悪い意味でも表裏がありません。スタッフの動きが悪かったり、確認事項を即座に