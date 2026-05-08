【経済指標】 ＊米非農業部門労働生産性（第1四半期・速報値） 21:30 結果0.8％ 予想0.6％前回1.8％（前期比年率） ＊単位労働コスト(第1四半期・速報値） 結果2.3％ 予想2.5％前回4.4％（前期比年率） ＊米新規失業保険申請件数（5月2日週）21:30 結果20.0万人 予想20.5万人前回19.0万人（18.9万人から修正） ＊米建設支出（3月）23:00 結果0.6％ 予想0.2％前回-0.2％（前月比