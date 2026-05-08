巨人の戸郷翔征投手（２６）が中７日で１２日の広島戦（岐阜）、則本昂大投手（３５）が中１４日で１３日の広島戦（福井）に先発することが７日、分かった。５日のヤクルト戦（東京Ｄ）で今季初先発で５回無失点で勝利した赤星は再びリリーフを託される。シーズン終盤を見据えた「ゆとりローテ」で浮上を目指す。昨年は勝負の夏場以降に先発陣が不調となり苦戦。その反省から今年は無理のない運用を掲げている。則本は４月２９