ＭＬＢ公式サイトは７日（日本時間８日）、最新版の「先発投手パワーランキング」を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１位に輝き、８位にはカブス・今永昇太投手が輝いた。３、４月度の月間ＭＶＰを投手部門で初受賞。３年ぶりに開幕ローテに入った今季は、４月までに５試合で２勝１敗、防御率０・６０と圧巻の成績を残し、開幕から５試合連続で「６回以上」「被安打５以下」「自責１以下」「被本塁打０」をクリアし