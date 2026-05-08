8日のヤクルト戦に先発する広島・森下は、走者を背負ってからの投球をポイントに挙げた。「（前回は）走者を出してから、点を取られることが多かった。そこは、しっかり抑えられるようにやっていきたい」前回4月29日の巨人戦では2回に2本の適時打を浴びるなどして4失点。中8日で臨む今回は、粘りの投球を体現して3勝目を狙う。