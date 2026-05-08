メモリアル勝利の舞台は整った。2軍調整中の中日・桜井が7日、バンテリンドームの投手練習に参加。巨人3連戦の3戦目（10日）に先発することが濃厚となった。登板当日は「母の日」。G倒でのプロ初白星をプレゼントにする。ここまで4試合に先発し0勝3敗。前回4月29日のDeNA戦では、2度援護をもらった直後に失点し、7回途中でマウンドを降りた。「チャンスをもらっているのに、まだ1勝もできていない。まずはそこ（勝利）に集中し