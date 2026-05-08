©ABCテレビ 5月10日（日）放送の「新婚さんいらっしゃい！」に登場するのは、宮城県仙台市に暮らす53歳の夫と35歳の妻。かつて妻は、福岡・中洲のキャバレーで月に最高270もの指名を受けていたNo.1ホステス。一方の夫は、30代で2度の離婚を経験し、もう結婚は考えていなかった50代サラリーマン。まったく違う世界にいた2人が、10年の時を経て、まさかの交際0日婚へと至った。 出会いのシーンは、本人出