育成から5日に支配下選手登録が発表されたオリックスの宮国が、8日の日本ハム戦でプロ初登板初先発に臨む。大阪・舞洲の球団施設で最終調整を行った高卒3年目右腕は、「舞台は変わりますけど、試合で投げることには変わりないので。思い切って投げられたら」と話した。育成ドラフト出身の初登板初勝利となれば、球団では24年の佐藤一以来。「相手も僕の球を見るのは初めて。警戒するよりは、自分の球を投げて結果どうなるか。2