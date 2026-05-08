お笑いタレントの狩野英孝（44）が7日、都内でプライムビデオの映画「リターン・トゥ・サイレントヒル」（15日配信）の特別試写会にゲスト出演した。日本のホラーゲーム「SILENTHILL」を米国で映画化した、20年ぶりの続編。ゲーム実況のYouTubeチャンネルの登録者数が250万人以上を誇る狩野は「ゲームのユーザーは実写化でハードルを上げると思うが、それを超えてくるくらいの恐怖と面白さがある」と太鼓判を押していた。