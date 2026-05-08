開催：2026.5.8 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 7 - 5 [ツインズ] MLBの試合が8日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとツインズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はジェーク・アービン、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。 2回表、8番 ブルックス・リー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツ