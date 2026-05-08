ブライトンは7日、ファビアン・ヒュルツェラー監督と新たに2029年6月までの契約を結んだと発表した。現在33歳のヒュルツェラー監督は、ロベルト・デ・ゼルビ監督（現トッテナム・ホットスパー監督）の後任として、プレミアリーグ史上最年少となる若さ（当時31歳）で2024年7月にブライトンの指揮官に就任した。2024−25シーズンはプレミアリーグ8位で終え、今季は熾烈な欧州カップ戦出場権争いを繰り広げている。ヒュルツェラ