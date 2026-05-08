５月７日、クラシコを前にしたレアル・マドリーのロッカールームで、前代未聞の事件が起きた。主軸のフェデリコ・バルベルデが同僚のオーレリナン・チュアメニと大喧嘩をし、病院に運ばれたのだ。スペイン紙『AS』紙によれば、両MFは前日の練習中に激しい口論になり、周囲が引き離さざるを得ない掴み合いとなった。練習後も、激しい言い争いがあったという。そしてこの日、ロッカールームでの握手をバルベルデが拒否。その後