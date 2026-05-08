「Good For the Planet ウィーク」通称「グップラ」は、日本テレビが地球のため、未来のために持続可能な取り組み＝「グップラ」なことを提案し、視聴者の皆さんと共に「みんなのより良い暮らしに向けて今できること」を考えていくキャンペーンです。SDGs（持続可能な開発目標）の17項目を中心に、自然環境や気候変動問題、健康や福祉、教育、多様性、世界平和などの多岐にわたるテーマに基づき、情報・バラエティー・スポーツ・報