◇ナ・リーグカブス−レッズ（2026年5月7日シカゴ）カブス・今永昇太投手（32）が7日（日本時間8日）、本拠地でのレッズ戦に先発し5回まで4安打無失点8奪三振と好投中。今季4勝目（2敗）の権利を手にしている。チームも4回までに8得点と大量得点で援護。現在ナ・リーグ中地区で首位を快走しているが、今永の快投がチーム9連勝と本拠地15連勝の可能性を大きくたぐり寄せている。