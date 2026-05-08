◇東都大学野球第4週最終日中大3−1立正大（2026年5月7日神宮）中大は5回から登板の3年生エース・東恩納が、5イニングを無安打無失点で開幕戦以来の2勝目を挙げ、今季初勝ち点に貢献した。「エースナンバー（18）を背負っている以上、ふがいない結果は残せない。背中で引っ張れるように」。前日の2回戦で1年生左腕の西村が大学初白星。23年夏の甲子園で沖縄尚学を8強に導いた東恩納は「後輩の活躍は刺激になる。最終週も