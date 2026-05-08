お笑いユニット「おいでやすこが」のこがけん（47）が7日に放送された日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」（後8・54）に出演。いまだに忘れられない恨みを明かした。今回は福岡県民が愛してやまないイタリアンレストランのチェーン店「ピエトロ」を特集。全国的にはドレッシングのブランドとしてその名を知られているが、MCの久本雅美も「ドレッシングのメーカーだと本当に思ってた」と、レストランが原点である事実に驚きを