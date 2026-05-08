安全保障環境の悪化に伴い、機微技術の流出を防ぐ重要性が一段と増している。政府は外資による投資の審査を強化し、重大な脅威を招く事態を防がねばならない。工作機械大手「牧野フライス製作所」の買収計画を巡り、政府は、日中韓に拠点を置く投資ファンドのＭＢＫパートナーズに対し、計画の中止を勧告した。勧告は、外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づく措置で、２例目となる。規制を強化した２０１７年の法改正後は