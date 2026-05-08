◇東都大学野球第4週最終日青学大10−1東洋大（2026年5月7日神宮）3回戦3試合が行われ、青学大は東洋大を10―1で圧倒し、優勝は両校が直接対決する19日からの最終週に持ち越された。国学院大は花田悠月内野手（2年）の満塁本塁打などで亜大を6―3で下した。チームとして今春18本塁打目で、97年春の青学大を抜くシーズン新記録となった。中大は立正大に3―1で快勝し、今季初の勝ち点を挙げた。青学大は中1日で先発した今