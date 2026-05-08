南極の平和利用などについて話し合う南極条約協議国会議が１１〜２１日に広島市で開かれるのを前に、議長を務める外務省の宇山秀樹担当大使が読売新聞のインタビューに応じた。南極では近年、観光客が急増中で、宇山氏は「環境負荷を抑える一定の規制が必要だ」として、新たなルール作りに意欲を示した。南極のペンギンや氷山は観光客に人気で、旅行者も増えている。国際南極旅行業協会によると、２０２４年１１月〜２５年３月