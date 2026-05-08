◇【サッカー2026W杯北中米大会最高の景色を見に行こう（6）】昨年6月に国際Aマッチデビューし、着実に序列を上げてきたのがデンマーク1部コペンハーゲンに所属する日本代表DF鈴木淳之介（22）だ。センターバック（CB）からウイングバック（WB）までこなす万能型は2年前までクラブで定位置すらつかめていなかった。どん底を味わった苦悩やサッカー人生を変えた転機とは――。スポニチの単独インタビューでサクセスストーリー