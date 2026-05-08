１１日に広島市で開幕する南極条約協議国会議（ＡＴＣＭ）で議長を務める外務省の宇山秀樹担当大使へのインタビュー概要は以下の通り。（聞き手科学部鬼頭朋子）――ＡＴＣＭが広島で開催されることの意義や政府としての狙いは。「広島は原爆の惨禍を経験し、世界平和を訴え続けてきた場所で、南極の平和利用と国際協力を基本とする南極条約と親和性がある。今、世界では法の秩序に基づく支配が揺らいでいるが、少なくと