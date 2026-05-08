アイドルデュオ、ROIROM（本多大夢＝25、浜川路己＝20）が7日、「CLASSIC WAVE」でビクターエンタテインメントからメジャーデビューした。今日8日で結成1年。異次元の人気で自信と覚悟を積み上げてきた。「夢は大きく、世界のスーパースター」。7月には、横浜アリーナで2日間の単独ライブも行う。◇◇◇ROIROM快進撃メモ◆デビュー前で2万人動員昨年11月、東京・有明アリーナでショーケースを行い約2万人を動