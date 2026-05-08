「夏場に肌がきれいに見えるように粉の色やパールの量を調整しています」と話す資生堂の水野恵美子さん＝東京都港区資生堂が2025年2月に発売したブラシ一体型の日焼け止め「アネッサパーフェクトUVブラッシュオンパウダー」が人気を集めている。商品開発を担当した資生堂の水野恵美子（みずの・えみこ）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信＝出井隆裕記者）メークの上から使用可能。さっと一塗りするだけで紫外線を