「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」で4月8日に、メジャーデビューを果たした“純烈の弟分”「モナキ」がこのほど日刊スポーツの取材に応じ、デビューイベントを終えた率直な感想などについて語った。【取材・構成＝川田和博】◇◇◇インタビューの締めとして、メンバーそれぞれが思う、モナキの魅力について語ってもらった。じん（39）ツッコミどころが多すぎるところ。例えばジュニ様（サカイJr．）の