【頂きへの道しるべ】世界の強力ストライカーがひしめく得点王争いは、欧州主要リーグの得点ランク上位選手が中心になるだろう。イングランドFWケーン、フランスFWエムバペ、アルゼンチンFWのL・マルティネス、そして今回初出場のノルウェーFWハーランドは各所属リーグで得点トップ。ケーンは18年大会、エムバペは22年大会の得点王で、2度目なら初の快挙となる。ここにオランダ1部得点王が確実なFW上田がどれだけ絡めるか。ハ