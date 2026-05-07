日常的に使うアイテムをよりおしゃれにアップデートしたい時は【セリア】へ！ レザー風の質感が高見えする、ちょっと大人な「ミニ雑貨」が登場しています。上品な雰囲気漂うビジュアルが、持ち歩くたびに気分まで上げてくれるはず。どちらも落ち着いた色味で、馴染みやすさもうかがえます。外出時に役立つミニ雑貨を、いち早く取り入れてみて。 傷や汚れ防止に使える！「レザー調 キーカバー」