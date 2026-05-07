「こんな場所にもできたの！？」と驚くほどの勢いで、設置場所が広がっているカプセルトイマシン。トイの新作が続々登場している様子から、その人気の高さもうかがえます。トイのクオリティの高さに加え、どのデザインが出るかわからないワクワク感やガチャガチャとハンドルを回す楽しさに、大人でも虜になっている人が多いのでは。今回は、そんな中でも特に注目してほしい【サンリオ】キャラクターの【ガシャポン®】に