米ポッドキャスト番組で言及米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は今季、エンゼルスから移籍加入後初めて、開幕から二刀流として投打に活躍を見せている。そんな中、エンゼルス時代の恩師は、現在の大谷の起用法に関して持論を展開している。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演したのは、エンゼルスで2020年から22年途中まで指揮をとったジョー・マドン氏。メジャーで二刀流に挑戦していた大谷を管理し、サ