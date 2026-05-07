丸みを帯びた愛嬌あるフォルムと、頼れる走りで世界中を魅了してきたフォルクスワーゲン・ビートル。リアに搭載された空冷エンジンと、シンプルかつ頑丈な構造は、あらゆる道をものともせず、「国民の車」として戦後の復興を支えました。累計2,100万台以上の生産を誇り、誕生から約90年を経た現在も愛され続けています。今回もSho_taroさんの作品を通して、時代を超えて輝くビートルの普遍的な魅力に迫りました