プロ２年目で昨季下部ツアー賞金女王の大久保柚季（２２）＝加賀電子＝が３バーディー、１ボギーで２アンダーの７０をマークし、トップと２打差の２位と好発進した。大阪市出身で、２４年に４度目のプロテストで合格した苦労人。昨季平均パット数１位のパッティング技術を武器に、姉でキャディーの咲季さん（２４）と姉妹タッグでツアー初Ｖをメジャーで飾る。プロ１６年目でツアー未勝利の福山恵梨（３３）＝松辰＝が６８をマー