今年１月の第１０２回箱根駅伝で、３年連続９度目の優勝を果たした青学大はゴールデンウィーク（ＧＷ）の２〜６日に新潟・妙高高原で合宿を行った。今季、創設された女子駅伝チームの芦田和佳（のどか、１年）、池野絵莉（かいり、１年）や青学大を練習拠点とするＧＭＯインターネットグループの吉田祐也（２９）、黒田朝日（２２）らも参加。練習メニューによっては一日５０キロ以上を走り込んだ。主将の中村海斗（４年）は「ゴ