巨人の阿部慎之助監督（４７）が７日、腰を据えて戦う方針を強調した。ゴールデンウィーク９連戦は３勝６敗でセ・リーグ唯一の負け越し。９連戦では１試合平均２・３得点と打線が課題だが、８日からの中日３連戦（バンテリンＤ）を前に「焦らず、慌てず、しかないよね」と前を向く。若手を多く起用しながら貯金「１」。対左投手や好機での打撃など課題解消にも取り組んでいて、勝負の８、９月へ一歩ずつ前進していく。悔しい結