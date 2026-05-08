オリックス・岩崎翔投手（３６）が、８日から行われるファーム・リーグの広島３連戦（由宇）で１か月半ぶりに実戦復帰することが７日、決まった。３月２４日の同阪神戦（京セラＤ）を最後に、下半身のコンディション不良を発症。段階を踏んで調整を進め、６日のライブＢＰでは１５０キロを計測していた。２５年５月に中日からトレードで加入し、勝ちパターンの一角で３７試合に登板。３５歳で１６０キロを計測した。「１日でも