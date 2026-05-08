オリックス・宮国凌空（りく）投手（２０）が、８日の日本ハム戦（京セラＤ）で満点デビューを誓った。愛知・東邦から２３年の育成ドラフト３位で入団し、７日に支配下選手として公示された最速１５４キロ右腕。「舞台は変わるけど、試合で投げることには変わりない。思い切って自分の球を投げられたら」とプロ初登板初先発を心待ちにした。プロ３年目の今季はファーム・リーグで７試合に先発し、西地区最多タイの４勝とアピー