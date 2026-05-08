中日・大野雄大投手（３７）が７日、巨人・田中将との“８８年生まれ対決”で通算１０１勝目を挙げることを誓った。９日の巨人戦（バンテリンＤ）に先発予定。「（田中）マー君も状態がいいと思う。最少失点でいけるように」と意気込んだ。３度目のマッチアップだ。昨年４月３日（バンテリンＤ）に初実現した投げ合いは、５回を４失点（自責２）で我慢比べの末に敗れたが、９月２１日（バンテリンＤ）は６回２失点でリベンジに