◇ナ・リーグカブス−レッズ（2026年5月7日シカゴ）現在6連敗中のレッズに痛恨の珍プレーが生じた。7日（日本時間8日）のカブス戦0−2とされた4回にさらに無死満塁のピンチで、スワンソンが三塁前にゴロを放つと、三塁手のヘイズが三塁を踏んで封殺。二塁走者がアウトとなった。その時点で本塁に向かった三塁走者はタッチプレーが必要となるが、捕手のスティーブンソンはヘイズからの送球を受けるも、フォースプレーと勘