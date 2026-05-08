ドラム、和太鼓、しの笛などをあわせた異色のバンド「宝道」が結成20周年を迎え、今年7月にツアーを開催する。メンバーの藤井修（66）、杉山貴瑛（38）、永井孝太郎（28）がこのほど東京・日刊スポーツを訪問し、ツアーへの抱負などを熱く語った。宝道はドラマーの藤井がアフリカの打楽器「ジャンベ」に興味を持ち、「最初は弟子たちとバラバラでやっていたけど、どうせやるならバンドで」と06年に結成。これまでは「地域のお祭り