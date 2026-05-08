女優豊田ルナ（23）が、6月5日公開の「シーシュポスたちのまなざし」（井上博貴監督）で映画に初主演する。演じる女子大生の黒田真優はドキュメンタリー制作に取り組む。高校時代に憧れの男の先輩が男性教師から不適切な性的行為を受けていたと、うわさが流れ、報じられたことで人生が変わってしまったことを題材に取り上げる。初主演作への思いを聞いた。◇◇◇「2年前に企画があって、脚本を読ませていただきました