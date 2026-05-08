川崎Fの長谷部監督がオンライン取材に応じ、6日の東京V戦で初先発したMF長を評価した。埼玉・昌平高から加入の18歳は出場5戦目で、右クロスで好機を演出。指揮官は「非常に良かった。持っている力を発揮しようとしていた。11人の一人としての役割は相当効いていた」と称えた。コンビを組んだ右サイドバックの山原も「攻守でハードワークしていた」と称賛。今後も出番を増やしていくことになりそうだ。